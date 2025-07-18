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Юрий Колокольников довел до слез Надежду Сысоеву

Актриса Сысоева расплакалась из-за действий Колокольникова на шоу «Мастер игры»
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Пресс-служба шоу «УТРО.ТНТ»

Актриса и комикесса Надежда Сысоева расплакалась на реалити-шоу «Мастер игры» от нахлынувших эмоций, спровоцированных действиями актера Юрия Колокольникова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В новой серии, которая выйдет на телеканале уже в эту субботу в 19:00, главная интрига заключается в том, согласятся ли светлые перейти на темную сторону и продолжить игру или покинут проект, оставшись на светлой стороне до самого конца. Также Мастер игры (Колокольников) попросит Тимура Батрутдинова назвать имена трех светлых участников, один из которых покинет реалити до голосования.

«Надежда Сысоева не справится с эмоциями, ведь, чем ближе финал, тем тяжелее переживать уход игроков. Со слезами на глазах она сделает признание: «Я ко всем очень привыкла! Не хочу, чтобы кто-то уходил. Хочу, чтобы добро победило зло!» — сказано в пресс-релизе.

До этого Сысоева признавалась, что является большой поклонницей Юрия Колокольникова. Она назвала артиста «очень красивым мужчиной», от которого она «чуть не упала в обморок».

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