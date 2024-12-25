Виктор Бычков рассказал о реабилитации жены после сложного инсульта

Актер Виктор Бычков рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что его жена Полина Бычкова-Белинская до сих пор проходит реабилитацию после сложного инсульта.

У Бычковой-Белинской случился инсульт шесть лет назад. Женщине сделали операцию и трепанацию. Жена актера сейчас не может передвигаться самостоятельно и вынуждена использовать инвалидное кресло. По словам Бычкова, супруга пробовала все современные методы лечения, но результаты оставляют желать лучшего.

«Целое состояние потрачено, и не безрезультатно. Нейронные связи в голове прокладывают новые пути вместо утраченных, подвижность левой ноги восстановилась уже на 80%. Руки процентов на 50. Чем дальше от тела, тем сложнее работать с конечностью, пальцы руки и ноги — самое сложное. Есть надежда, что еще пара лет тренировок, и Полина все-таки у меня хорошо пойдет. И в театр мы будем ездить не на коляске», — поделился артист.

По словам Бычкова, его подруга разработала для жены специальную методику по восстановлению мелких кровеносных сосудов и нервной проходимости. Супруга актера также проходит курсы пиявок. Артист признался, что хочет поскорее поставить жену на ноги и гастролировать с ней.

«Нужен рядом человек, с которым я могу разговаривать, который напомнит, что пора поесть. Да и ругаться я тоже с кем-то должен. Шучу, конечно», — поделился Бычков.

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