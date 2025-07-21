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Рэпера Matrang нашли в рехабе

Mash: рэпер Matrang уже полтора года лежит в рехабе во Внуково
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matrang_mg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) нашли в психо-наркологическом рехабе во Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Matrang лежит в закрытом реабилитационном коттедже уже полтора года — с января 2024 года.

Утверждается, что сначала Хадзарагов лег в наркологическую клинику, где за 650 тысяч прошел 28-дневный курс с VIP-условиями, анализами и лекциями. Однако врачи диагностировали не только тяжелую зависимость, но и психическое расстройство, после чего артиста перевели в более закрытое учреждение.

В рехабе вместе с ним, продолжает Mash, находятся еще 25 пациентов, им разрешены один короткий звонок в неделю, зависимые полностью изолированы от внешнего мира. Программа обходится семьям от 150 тысяч рублей.

По словам сестры Matrang, артист не выйдет и к осени. До госпитализации в соцсетях рэпер выкладывал странные видео: он выбрил брови, побрился наголо, критиковал других артистов.

В семье уже рассказывали, что поводом для госпитализации стали проблемы Хадзарагова с наркотиками, употреблять которые он начал в Таиланде.

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