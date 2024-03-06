Matrang перенес весенний концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками

Концерт рэпера Matrang в Екатеринбурге был перенесен после слов сестры артиста о необходимости лечения в реабилитационном центре. Информация о переносе опубликована на сайте организатора Tele Club.

Мероприятие должно было состояться 14 апреля, о новой дате пока ничего не известно.

Сестра артиста в феврале говорила, что апрельские концерты Matrang в пяти российских городах не состоятся из-за проблем рэпера с наркотиками. Она уточнила, что музыкант пробудет в клинике как минимум год, и открыла сбор средств на лечение. Чеки и отчетность она показывать не будет.

21 февраля рэпер Matrang прилетел в Россию и лег в реабилитационную клинику. Сестра Matrang подтвердила журналистам, что у него начались проблемы в Таиланде из-за запрещенных препаратов. Она заверила, что сейчас музыкант будет некоторое время находиться на лечении, в этот период певец не сможет поддерживать связь с поклонниками.

19 февраля Matrang задержала полиция Таиланда в кафе на острове Пхукет. На видео, опубликованном Shot, исполнитель заявил, что некий подписчик обратился в полицию и оклеветал его.

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