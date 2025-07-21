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Посол России назвал искусственно созданной ситуацию с концертом Гергиева в Италии

Посол Парамонов: отмена концерта Гергиева в Италии вызывает оторопь
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Илья Питалев/РИА Новости

Ситуация вокруг концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии является искусственно созданной и выглядит абсолютно неподобающе, вызывая оторопь. Таким мнением поделился посол РФ в Риме Алексей Парамонов, пишет РИА Новости.

«Абсолютно неподобающе выглядит скандальная ситуация, искусственно созданная вокруг планировавшегося на 27 июля 2025 г. концерта с участием маэстро Гергиева», — заявил посол.

Он отметил, что эта ситуация наглядно показала, что в Италии при полном попустительстве властей действуют хоть и немногочисленные, но активные деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в РФ и наоборот и поссорить народы.

21 июля новостное агентство Ansa сообщило, что в итальянском городе Казерта отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. В качестве причины местные власти назвали «резкую общественную реакцию на участие дирижера» в концерте. В Италии объяснили, что опасаются акций протеста «украинских ассоциаций» перед мероприятием — стало известно, что украинские активисты уже приобрели места в первый ряд концерта и были готовы сорвать выступление.

Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что «искусство свободно и не подлежит цензуре», однако выразил опасения по поводу «пропаганды», которой может заниматься Гергиев.

Симфонический концерт с участием Гергиева должен был состояться 27 июля на фестивале «Un'Estate da Re».

Ранее сообщалось, что британец и автор книги «Иди туда, где страшно» испугался ехать на Украину.

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