Лидер «Миража» о конфликте Гулькиной и Суханкиной: «Все зло от этих присосок»

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов вспомнил в разговоре с «Газетой.Ru» о том, что поднимался вопрос об участии Маргариты Суханкиной и Наталии Гулькиной на концерте коллектива в «Олимпийском» в 2004 году.

Горбашов назвал разногласия между певицами самой «конфликтной частью», которая случилась c ним перед выступлением.

«Конфликтовали больше не они сами (артистки. — «Газета.Ru»), а администраторы и юристы, которые крутились вокруг них. Все зло от этих присосок. Несколько месяцев они пили мою кровь. Это были бесконечные встречи, на которые я приезжал один, а они ходили толпой, каждый раз что-то выторговывали и постоянно меняли условия», — вспомнил музыкант.

Горбашов также рассказал, что большинство его знакомых из шоу-бизнеса «крутили у виска», когда слышали новость о выступлении «Миража» на сцене «Олимпийского». Коллеги сомневались, что группе удастся собрать большую сцену.

«Они говорили, что про «Мираж» все давно забыли, и мы не соберем даже маленький клуб — не то что Олимпийский. Но нашлись единомышленники, которые поддержали мою идею, казавшуюся тогда действительно безумной», — поделился он.

Гитарист отметил, что вложил в организацию концерта собственные деньги, но «этого стоило того».

«Нам то там, то здесь вставляли палки в колеса. Казалось, вся нечисть вылезла из своих нор, чтобы помешать нам провести этот концерт. Какие-то «правообладатели» размахивали у нас перед носом бумажками с запретами, желтая пресса брызгала ядом по поводу того, что все солистки будут петь под одну и ту же фонограмму, спонсор концерта отказался от своих обещаний и многое другое», — раскрыл он.

Группа «Мираж» была основана в 1986 году. Сейчас, заявил Горбашов, коллектив активно готовится к празднованию своего 40-летия.

«Но, думаю, пока говорить о большом концерте в Олимпийском ещё рано. Да и Олимпийский еще не достроили», — заключил артист.

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