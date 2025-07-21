Новый фильм с Милославской стал лидером проката на выходных

Романтическая комедия «Плагиатор» второй раз лидирует в кинопрокате в России и СНГ с кассовыми сборами в размере 32,2 млн рублей за прошедший уикенд. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

На втором месте в рейтинге оказался фильм «Не одна дома 2» с результатом в 30,2 млн рублей. Третье и четвертое места заняли семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым (28,8 млн рублей) и спортивная драма «F1» с Брэдом Питтом (24 млн рублей — без учета России и Белоруссии).

Замыкает пятерку лидеров кинокомикс «Супермен» режиссера Джеймса Ганна — за выходные фильм заработал 18 млн рублей в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии.

Светская премьера фильма «Плагиатор» состоялась 8 июля. На ней актриса Стася Милославская, сыгравшая в картине главную роль, впервые вышла на публику с женихом Егором Ушаковым. Для выхода на публику актриса предпочла голубое мини-платье с бантом и глубоким декольте. Перед папарацци пара обнималась и позировала вместе.

Ранее американская Lionsgate решила вернуться к прокату фильмов в России.