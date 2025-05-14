Американская Lionsgate решила вернуться к прокату фильмов в России

Американская медиакорпорация Lionsgate решила возобновить прокат фильмов в России. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источник.

По его информации, с 5 июня в кинотеатрах российских городов можно будет увидеть фильм «Балерина» (Ballerina, 2025) с Аной де Армас в главной роли, который развивает сюжет серии боевиков «Джон Уик». Прокатчиком должна выступить российская компания «Атмосфера кино».

Источник издания уточнил, что компания планирует продвигать свои проекты на российском рынке, однако решения в каждом случае будут принимать отдельно. Смену политики компании, которая с 2022 года не занималась прокатом на территории РФ, собеседник издания объяснил тем, что с тех пор «настроения изменились».

Согласно материалу Variety, в киноиндустрии США надеются, что другие представители киностудии последуют примеру Lionsgate, так как сборы международного проката американских фильмов снижаются.

До этого «Кракен» со сборами в 166,5 млн руб. возглавил прокат в России и СНГ.

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