Азиза приютила котенка, которого спасли ее собаки: «Схватила — и домой»

Певица Азиза рассказала mk.ru, что спасла и приютила котенка, назвав его Моникой Беллуччи.

По словам исполнительницы, на территории ее деревни много бездомных кошек и котят, поскольку местные жители их подкармливают. Периодически, заявила знаменитость, беззащитных животных крадут «огромные лесные вороны».

Подобную ситуацию певица лично наблюдала: однажды Азиза выбежала во двор своего участка, услышав громкий лай своих собак. Певица увидела, как ее питомцы побежали за схватившей котенка вороной, из-за чего та уронила свою потенциальную жертву на землю.

«Я выскочила на улицу, увидела, что сидит белоснежный котенок, а вокруг него — мои собаки. Все растерянные: не знают, что делать. Я сразу схватила котенка — и домой. Оказалось, что это — девочка», — вспомнила артистка.

Азиза отметила, что сейчас прекрасно существует вместе с Моникой Белуччи, которая «уже стала настоящей леди». Также певица считает спасение добрым знаком, поскольку белая кошка — символ целительства, а артисты — целители душ человеческих.

Летом прошлого года певец Дима Билан признавался, что приютил котенка, которого обнаружил у своего дома. Он назвал питомца Фунтиком.

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