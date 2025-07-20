На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Азиза приютила котенка, которого спасли ее собаки: «Схватила — и домой»

Певица Азиза призналась, что приютила спасенного от вороны котенка
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Азиза рассказала mk.ru, что спасла и приютила котенка, назвав его Моникой Беллуччи.

По словам исполнительницы, на территории ее деревни много бездомных кошек и котят, поскольку местные жители их подкармливают. Периодически, заявила знаменитость, беззащитных животных крадут «огромные лесные вороны».

Подобную ситуацию певица лично наблюдала: однажды Азиза выбежала во двор своего участка, услышав громкий лай своих собак. Певица увидела, как ее питомцы побежали за схватившей котенка вороной, из-за чего та уронила свою потенциальную жертву на землю.

«Я выскочила на улицу, увидела, что сидит белоснежный котенок, а вокруг него — мои собаки. Все растерянные: не знают, что делать. Я сразу схватила котенка — и домой. Оказалось, что это — девочка», — вспомнила артистка.

Азиза отметила, что сейчас прекрасно существует вместе с Моникой Белуччи, которая «уже стала настоящей леди». Также певица считает спасение добрым знаком, поскольку белая кошка — символ целительства, а артисты — целители душ человеческих.

Летом прошлого года певец Дима Билан признавался, что приютил котенка, которого обнаружил у своего дома. Он назвал питомца Фунтиком.

Ранее Юрий Лоза заявил, что ненавидит навязчивых соседей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами