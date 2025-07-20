Пригожин выложил пикантное видео с незнакомками: «А если Валерия увидит?»

Продюсер Иосиф Пригожин поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пикантным видеороликом с незнакомками.

Муж певицы Валерии снял сзади девушек в коротких шортах, которые наблюдали за выступлениями артистов на VK Fest. Продюсер сопроводил ролик фразой: «Это было круто!»

Журналистка Алена Жигалова отреагировала в Telegram-канале на публикацию Пригожина. Она напомнила ему о жене, певице Валерии.

«Иосиф, а если эту сторис увидит Валерия?» — написала она.

Для Валерии этот брак стал третьим. Ее первым супругом был музыкант Леонид Ярошевский, с которым она вместе переехала из Саратова в Москву. Во второй раз певица вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. В 2002 году пара развелась, и артистка публично обвинила экс-мужа в домашнем насилии. Звезда отмечала, что Пригожин стал не просто другом для ее сыновей и дочери, но смог заменить им отца.

До брака с Валерией Пригожин был женат на Елене Соколовой. У экс-супругов двое детей: Дмитрий и Даная. А также у продюсера есть дочь Елизавета, которая родилась в его отношениях с Лейлой Фаттаховой.

Ранее певица Слава пожаловалась, что находится на грани нервного срыва.