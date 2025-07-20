Татьяна Лазарева обратилась к поклонникам: «У меня просто голос дрожит»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла в Telegram-канале, что ей удалось собрать €14 тыс. (более 1 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») на благотворительном аукционе.

19 июля телеведущая провела аукцион, среди лотов которого были: книга «Лед» Чулпан Хаматовой и Катериной Городеевой с подписями, виниловая пластинка от Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), картина от Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Одним из лотов также было видеопоздравление от самой Лазаревой, стартовая цена которого составила €150. Желающим приобрести оказался только один интернет-пользователь. Пластинка от Гребенщикова, в свою очередь, была продана за €1 тыс. 200 при стартовой цене в €300.

«У меня просто голос дрожит, когда я это говорю. Я рассчитывала на меньшую сумму. Это очень круто, и я благодарна всем вам», — поделилась телеведущая.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года в связи с российской специальной военной операцией на Украине и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала власти РФ за проведение СВО, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

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