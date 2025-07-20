Рената Литвинова раскрыла «рецепт» красоты: «РПП вошло в чат…»

Режиссер, актриса Рената Литвинова призналась в Telegram-канале, что прилагает усилия ради того, чтобы оставаться в форме в 58 лет.

Литвинова опубликовала в личном блоге пост про «несуществующие рецепты красоты», сопроводив его фотографиями с теннисного корта. По словам звезды, ее утро начинается с часовой тренировки на корте, а потом Литвинова уделяет еще час плаванию в море.

Также знаменитость поделилась, что «обожает рутину с гантелями или резинками». Она часто посещает тренажерный зал, когда живет в Париже, или просто занимается дома — «за монтажным столом или перед телевизором».

«И про еду — завтрак у меня сегодня был — чашка кофе. Обед — скромная порция рыбы. Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех», — поделилась артистка.

В то же время подписчики знаменитости усомнились в том, что она смогла бы заниматься спортом при таком скромном питании. Также у Литвиновой заподозрили расстройство пищевого поведения (РПП).

«Как вообще можно выжить при таком питании? Это же ужас!»; «РПП вошло в чат…»; «Господи, вы чего все так встрепенулись. Человек специально написал и получил хайп»; «Рената — уникальный и абсолютно неповторимый человек. Поэтому вряд ли вы узнаете какую-либо правду», — написали под постом.

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