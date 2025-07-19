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Леди Гага выступила в триколоре вслед за Бейонсе: «Еще одна конкурентка Shaman»

Певицу Леди Гагу назвали конкуренткой Shaman из-за наряда в цветах флага России
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Kevin Mazur/Contributor/Getty Images

Певицу Леди Гагу запечатлели на концерте в плаще, который переливается цветом российского флага — бело-сине-красным. Снимок опубликован в Telegram-канале издания «СтарХит».

«Еще одна конкурентка Shaman», — сыронизировали авторы публикации.

Таким образом в посте сделали отсылку к недавнему выступлению певицы Бейонсе. В начале июля артистка вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. А позднее знаменитость выступила в шапке-ушанке.

В то же время в комментариях под постом «СтарХита» назвали Леди Гагу конкуренткой не Shaman, а народной артистки России Надежды Кадышевой. Telegram-канал «Героиня Татлера», в свою очередь, отметил, что на снимке Гага напоминает «Глюкозу на своем обычном концерте».

Выступление Леди Гаги состоялось в Лас-Вегасе, это было ее первое шоу в рамках тура The Mayhem Ball. Всего артистка планирует дать 63 шоу, все они пройдут на спортивных аренах. На снимке «СтарХита» наряд Гаги действительно переливается бело-сине-красным, но на других фото — фиолетовым.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун может вернуться к своей роли в новом «Основном инстинкте».

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