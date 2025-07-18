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Шэрон Стоун может вернуться к своей роли в новом «Основном инстинкте»

TREWRAP: актриса Шэрон Стоун может сняться в перезапуске «Основного инстинкта»
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Carolco Pictures Inc.

Американская актриса Шэрон Стоун может вернуться в своей роли в перезапуске фильма «Основной инстинкт». Об этом сообщает THEWRAP.

По данным издания, автор оригинального фильма Джо Эстерхаз также примет участие в создании новой картины. Он заключил контракт на написание сценария перезапуска. За него сценаристу заплатят $4 миллиона (около 312,7 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«Для тех, кто задается вопросом, зачем 80-летнему мужчине писать сексуальный эротический триллер: слухи о моей кинематографической импотенции преувеличены», — заявил Эстерхаз.

В «Основном инстинкте» Стоун исполнила роль загадочной писательницы Кэтрин Трамелл. Фильм наиболее известен по сцене, в которой героиня актрисы перекладывает ногу на ногу. Этот эпизод пародировался во многих известных фильмах и сериалах. К примеру, «Гриффины», «Симпсоны», «Заряженное оружие».

В июле 2024 года Шэрон Стоун в кружевном белье повторила образ из «Основного инстинкта». Она позировала на стуле в комплекте нижнего белья красного цвета, положив ногу на ногу. Образ дополнило ожерелье с массивными бусинами и синие открытые туфли со шнурками и объемными цветами. Она также сделала макияж с красной помадой.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, откуда у нее синяк под глазом.

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