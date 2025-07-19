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Хилькевич обучает внутреннему покою за 300 тыс. рублей: «Пример Блиновской ничему не научил?»

Актрисе Хилькевич напомнили о примере Блиновской из-за курсов о внутреннем покое
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Личный архив Анны Хилькевич

В Telegram-канале «Небожена» высмеяли Анну Хилькевич, которая начала продавать курсы «Точка покоя» за 319 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте курса, Хилькевич сделала проект вместе со своей сестрой Натальей, которая обозначена как ольфактотерапевт школы Gilles Fournil, энерго- и звукотерапевт.

На курсе женщины обещают помочь обрести «внутренний покой за пять недель» и «начать путь без стресса».

«Интересно, пример Блиновской ее ничему не научил? Еще у сестры очень смешные регалии. Ольфактотерапевт — это ароматерапевт, просто звучит загадочнее. Ничему людей жизнь не учит», — написали канал «Небожена».

В конце июня СМИ сообщали, что Хилькевич «отчитала» своих подписчиков за то, что они не пришли к ней на эфир. Певицу возмутило то, что ей пришлось рассказывать о своем пути всего перед 250 людьми.

«Вот сколько раз в жизни у вас было такое, что вы могли пообщаться с известным успешным человеком? Я ведь сейчас буквально нахожусь в точке, к которой многие из вас идут», — возмущалась она.

Ранее сообщалось, что возвращение Виктории Бони в Москву чуть не обернулось дракой.

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