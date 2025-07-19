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Карен Шахназаров раскрыл, как санкции Евросоюза отразятся на его работе

Режиссер Шахназаров признался, что санкции ЕС никак не повлияют на его работу
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Нина Зотина/РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров признался, что персональные санкции Евросоюза (ЕС) не повлияют на будничную и профессиональную жизнь, поскольку он уже давно не ездит в страны Европы. Слова кинематографиста передает издание «Абзац».

«В Евросоюз я и раньше не мог ездить, на работе это никак не отразится», — заявил гендиректор «Мосфильма».

Накануне стало известно, что ЕС ввел санкции против народного артиста России Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ. Помимо Шахназарова, в нем оказались оказались: Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор «Волгатранс», Александр Ушко, топ-менеджер компании «Технология развития открытых систем», Татьяна Литвиненко, акционер «Фосагро», Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», а также другие лица.

В июне 2025 года против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине. Его подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В генпрокуратуре Украины заявили, что кинематографист «систематически» выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Его обвиняют в «освещении российских нарративов и лозунгов».

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