Карен Шахназаров раскрыл, как санкции Евросоюза отразятся на его работе

Режиссер Шахназаров признался, что санкции ЕС никак не повлияют на его работу

Режиссер Карен Шахназаров признался, что персональные санкции Евросоюза (ЕС) не повлияют на будничную и профессиональную жизнь, поскольку он уже давно не ездит в страны Европы. Слова кинематографиста передает издание «Абзац».

«В Евросоюз я и раньше не мог ездить, на работе это никак не отразится», — заявил гендиректор «Мосфильма».

Накануне стало известно, что ЕС ввел санкции против народного артиста России Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ. Помимо Шахназарова, в нем оказались оказались: Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор «Волгатранс», Александр Ушко, топ-менеджер компании «Технология развития открытых систем», Татьяна Литвиненко, акционер «Фосагро», Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией «Аэроскан», а также другие лица.

В июне 2025 года против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине. Его подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В генпрокуратуре Украины заявили, что кинематографист «систематически» выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Его обвиняют в «освещении российских нарративов и лозунгов».

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