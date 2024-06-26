Шахназаров об уголовном деле против него на Украине: «Не хочу знать»

Режиссер Карен Шахназаров отреагировал на возбуждение против него уголовного дела на Украине за поддержку СВО. Его слова передает издание «Абзац».

«Мне это все абсолютно неинтересно. Я об этом ничего знать не хочу, и комментировать тут нечего», — немногословно ответил постановщик.

Накануне генпрокуратура Украины сообщила, что Карена Шахназарова подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В ведомстве заявили, что кинематографист «систематически» выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Его обвиняют в «освещении российских нарративов и лозунгов».

В генпрокуратуре Украины также вспомнили об интервью режиссера, которое он дал YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Видеоролик называется: «Карен Шахназаров: суверенитет Украины и интересы России».

21 июня СБУ возбудила дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского за оправдание СВО. Его подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины («оправдание действий России», «коллаборационизм» и «пропаганда войны»). По данным статьям артисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее украинские рэперы анонсировали концерты в Москве и Петербурге.