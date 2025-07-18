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Кончина Александра Митты повлияла на рост продаж его книги

Продажи книги Александра Митты увеличились в 6,5 раза после кончины режиссера
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Владимир Песня/РИА Новости

Продажи книги «Кино между раем и адом» Александра Митты увеличились после кончины режиссера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети интернет-магазинов «Читай-город — Буквоед».

«Сравнение продаж за две недели (7–10 июля и 14–17 июля) показало увеличение в 6,5 раза», — уточнили в пресс-службе.

Режиссер Александр Митта издал книгу «Кино между раем и адом» в 2016 году. В произведении Митта помогает читателю глубже понимать фильмы и получать от них больше удовольствия — учит смотреть любой фильм с профессиональной точки зрения и помогает разобраться в хитросплетениях киноискусства.

Митта — учитель нескольких поколений кинематографистов. Он снял такие культовые фильмы, как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000) и «Лебединый рай» (2005). Профессиональная карьера режиссера насчитывает около 20 кинокартин.

Режиссера не стало 14 июля, а за две недели до этого его госпитализировали. Как сообщал Telegram-канал SHOT, Митта оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном. По данным СМИ, режиссер боролся с раком почки.

Ранее сообщалось, что Путин почтил память Юрия Кары.

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