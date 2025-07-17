На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка SEREBRO раскрыла, в чем ее «перчинка»

Певица Серябкина заявила, что не чувствует себя до конца реализованной
true
true
true
close
Пресс-служба артистки

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина заявила, что старалась «не потерять себя» после рождения ребенка и замужества. Слова артистки передает «Пятый канал».

По словам 40-летней Серябкиной, которая впервые стала матерью в ноябре 2021 года, рождение сына заставило ее задуматься об ответственности — о том, «что значит быть взрослым». В то же время, заявила звезда, она не отказалась от целей, амбиций и сохранила интерес к жизни.

«Мне все интересно, наверное, в этом моя перчинка. Мне интересно чувствовать на максимум», — отметила исполнительница.

Серябкина пожелала поклонникам тоже иметь много внутренних амбиций и посоветовала не соглашаться на меньшее. Певица призналась, что чувствует себя не до конца реализованной и хочет сохранить этот «внутренний голод».

Ольга Серябкина состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. В ноябре 2021-го у влюбленных родился сын. Супруги назвали мальчика Лукой. Певица рассказывала в соцсетях, что ее муж присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.

Ранее французский певец Франсис Лаланн назвал Путина незаменимым для мира человеком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами