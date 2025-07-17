Раскрыты подробности смерти режиссера «Мастера и Маргариты» в Ялте

SHOT: режиссер Юрий Кара умер в реанимации от инфаркта в ночь на 17 июля

Кинорежиссера Юрия Кару госпитализировали с инфарктом около 22:00 часов 16 июля. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Создателя экранизации «Мастера и Маргариты», утверждает Telegram-канал, доставили в реанимацию города Ялты, где он впоследствии скончался на 71-м году жизни.

Как сообщает SHOT, сейчас тело Кары находится в морге Ялты, его готовят к транспортировке в Москву. Дата похорон и прощания еще не определена.

У Кары ранее уже было два инфаркта: первый — в прошлом году, после которого наблюдались осложнения, а второй — в феврале 2025 года. Режиссер раскрывал, что ему предстоит «долгое восстановление» и жаловался на «не очень хорошее» самочувствие.

Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых «Гамлет. XXI век», «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Воры в законе».

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