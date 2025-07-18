СМИ раскрыли имя бойфренда Ирины Дубцовой: «Гендиректор крупного бренда»

Певица Ирина Дубцова появилась на церемонии Fashion Summer Awards 2025 в компании предпринимателя Ивана Петренко, генерального директора крупного косметического бренда. Об этом сообщает «СтарХит».

Как сообщает издание, Дубцова «была неразлучна» с Петренко весь вечер, обнималась и перешептывалась с мужчиной. Также бизнесмен ухаживал за артисткой — пододвигал стул и помогал спуститься по лестнице, — а по окончании вечера, уверяет «СтарХит», пара вместе покинула мероприятие.

Согласно открытым источникам, Иван Петренко — генеральный директор бренда профессиональной декоративной косметики и средств по уходу за кожей лица и тела FELINGER. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мужчина часто публикует фотографии со звездами, которые сняты на различных светских мероприятиях.

В последней Stories Петренко репостнул анонс Дубцовой о премьере трека «Милая», где исполнительница поет о любви. Он сопроводил публикацию двумя эмодзи в виде сердца. В то же время ни Петренко, ни Дубцова не подтверждали информацию о романе.

Еще в декабре 2024 года Дубцова рассказывала, что состоит в отношениях с бизнесменом Дмитрием Ильиным. В марте 2025-го пара появилась на презентации лейбла DOMA, и артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

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