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Анна Семенович дала совет, как отучиться мастурбировать на ее фото

Певица Анна Семенович посоветовала не отучаться от мастурбации на ее фото
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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович дала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совет, как отучиться мастурбировать на ее фотографии.

Интернет-пользователь задал Семенович вопрос: «Все лето провожу за мастурбацией на ваши фото. Как перестать?», — на что звезда ответила: «Продолжайте!».

Семенович также спросила мнение у мужчин из своей команды, которые, в свою очередь, согласились с ее позицией.

«Ребята сказали: «Не надо отучаться от хорошего, продолжайте!» — отметила она.

Также Семенович назвала странным вопрос о том, «как быть, если живешь с нелюбимым человеком». Она призвала расставаться с тем, кого не любишь, и начинать отношения с любимым человеком.

«Меня поражают люди, которые живут с людьми, которых не любят. Зачем? Зачем жить с человеком, которого не любишь и портить себе жизнь? Она же у нас одна! Когда рядом с вами человек, которого вы не любите, то он все время ее отравляет. Это кошмар!» — заявила звезда.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

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