Лидер «Агаты Кристи» планирует снять кино о своем творческом пути

Основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что планирует снять художественный фильм о своем творческом пути. Он вспомнил вышедшие недавно байопики о российских музыкантах и отметил, что возьмет небольшую паузу перед тем, как реализовать свой проект.

«Наверное, было бы любопытно сделать что-то такое, но я слишком требовательно отношусь к любому своему проявлению, а тем более к такому новому, как кинопродюсер или киноактер», — заявил музыкант в пресс-центре НСН.

Самойлов признался, что в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы картина получилась интересной, и только потом решит, будет ли это байопик или нет. Он напомнил о недавно вышедших фильмах про группы «Руки вверх!» и «Комбинация», отметив, что после них возьмет паузу, чтобы в будущем сделать «что-то глубокое с точки зрения искусства».

«Хотелось бы больше художественной составляющей, переживания героев интересно показывать, а не просто хронологию музыкальной истории», — заявил лидер «Агаты Кристи».

Напомним, до этого Вадим Самойлов заявил, что если покинувшие Россию и критиковавшие ее артисты захотят вернуться, то они должны продемонстрировать и доказать свое искреннее раскаяние. По его мнению, сначала они должны сделать какое-то доброе дело, принять участие в публичной акции и принести извинения.

Ранее команда МакSим рассказала о планах снять байопик о певице.