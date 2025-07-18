Появились подробности суда Дмитрия Певцова

Председательница родительского комитета «Совет профсоюзов» Александра Тищенко потребовала через суд 70 тысяч рублей от актера и депутата Государственной думы Дмитрия Певцова. Об этом сообщает RTVI.

Эта сумма была названа в качестве компенсации морального ущерба. Тищенко подала иск против Певцова о защите чести и достоинства.

По данным издания, в 2024-м председательница родительского комитета «Совет профсоюзов» отстаивала драматический театр «Мел», около 30 лет существовавший в районе Отрадное, но в итоге закрытый. Тищенко тогда пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату, чтобы привлечь его к проблеме театра, но потерпела неудачу.

В итоге общественница обвинила Певцова в оскорблениях и халатности. По словам Тищенко, в 2021-м артист обещал ей, что учреждение будет жить.

«Он клялся-божился, что будет защищать и отстаивать театр, когда баллотировался, а в депутатах он сказал и сделал все ровно наоборот — что не будет этого театра под какими-то надуманными предлогами», — заявила женщина.

Как отметила Тищенко, позже она столкнулась с оскорблениями от Певцова.

«Даже когда мы ему документы принесли уже лично, он на видео велел нам ими подтереться, понимаете?» — рассказала общественница.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова.