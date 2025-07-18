Володин выразил соболезнования родным и близким Юрия Кары

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принес глубокие соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары. Его слова передает ТАСС.

«Юрий Викторович внес большой вклад в отечественный кинематограф, пополнив его золотой фонд интересными работами», — поделился чиновник.

Володин назвал Кару талантливым человеком и автором ярких фильмов. Он уверен, что кончина режиссера стала невосполнимой утратой для российской культуры.

«Смелый в творчестве и твердый в своих убеждениях, патриот, безгранично любивший Россию», — заявил Володин.

16 июля Юрия Кары не стало в Ялте. У него случился повторный инфаркт.

Первую известность Каре принесла дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Также на счету режиссера работа над «Ералашем», картины «Воры в законе», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век». Помимо этого, он работал над экранизацией произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которая была снята в середине 90-х, а в прокат вышла лишь в 2011-м.

Ранее Путин назвал Юрия Кару выдающимся режиссером.