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У компании брата Алсу нашли новые долги

«Страсти»: компания брата Алсу Руслана Сафина задолжала 274,2 млн рублей
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У компании брата певицы Алсу, предпринимателя Руслана Сафина, обнаружились новые долги за кредиты перед банками. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, на ООО «АНСИСТЕМС», учредителем которой является Сафин, числится новый долг размером 156,7 миллионов рублей. Отмечается, что эта сумма появилась в базе приставов в июле 2025 года.

«Страсти» утверждают, что в январе 2025-го у фирмы брата Алсу был долг в размере 665 миллионов рублей, который был частично погашен. На данный момент общая сумма задолженности составляет 274,2 миллиона рублей.

Как отмечает портал, в 2023 году Руслан Сафин был признан банкротом. У него изъяли коттедж в Подмосковье и часы.

В июле 2025 года издание «СтарХит» сообщило, что певица Алсу продала недвижимость на Рублевке за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

По данным издания, Алсу в феврале 2024 года совершила сделку о продаже земельного участка общей площадью 6 тысяч кв. м, а также расположенные на нем два жилых дома площадью 3 тысячи 112,9 кв. м и 229,9 кв. м; подземный гараж (632,8 кв. м) и нежилое здание (223,5 кв. м).

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