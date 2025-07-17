Лера Кудрявцева рассказала о «бытовой терапии»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Telegram-канале, что последние три дня занимается бытовой терапией.

Кудрявцева объяснила, что убирается и занимается домашним бытом.

«Три дня у меня бытовая терапия. Мою, глажу, тру, перебираю шкафы. Обожаю возиться по дому, кстати, когда есть время, силы и настроение. Такой отпуск, блин», — заявила телеведущая.

12 июля Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она рассказала, что долгое время «спасала» и лечила супруга. Она отправляла Макарова по врачам, в рехабы и на кодировки. Знаменитость делала это в тайне от своей шестилетней дочери.

Кудрявцева заявила, что «сдается и рыдает». Знаменитость не исключила, что позже может пожалеть о публичном рассказе проблем семьи. Однако, как уточнила телеведущая, она не может иначе. По словам звезды, ее «разрывает» от усталости и беспомощности.

Кудрявцева заявила, что стала созависимой. Она переживает, что Макарова может не стать, если его не контролировать. Телеведущая призналась, что муж был несколько раз на грани кончины.

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