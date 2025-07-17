Алексей Чадов рассказал, на что потратит 90 млн рублей при выигрыше в суде

Актер Алексей Чадов потратит 90 миллионов рублей на семью и кино, если выиграет суд у бывшего партнера. Его слова передает NEWS.ru.

Чадов рассказал, что займется разработкой сценария. Он объяснил, что сейчас этот процесс окупает сам себя, но не более.

«Хочется двигаться. Очень много креативных идей хочется развивать. Сейчас самое время, пока нет Голливуда. И, надеюсь, его не будет в том объеме, в котором он был раньше. Хочется делать наше классное кино», — поделился артист.

В феврале Алексей Чадов подал в суд на бывшего партнера по бизнесу и друга, соавтора патриотического фильма «За Палыча!» Максима Боева.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск. Он требует от бывшего друга 75 млн рублей за невыплаченный гонорар.

В мае Чадов заявил, что Боев отправил документы с поддельными подписями в Фонд Кино. В бумагах сказано, что актер якобы подтвердил все акты и получил деньги за проект «За Палыча!». На них содержатся сфабрикованные подписи Алексея.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова.