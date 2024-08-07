«Троицу» Рублева смогут вывозить из Троице-Сергиевой лавры

Икону «Троица» Андрея Рублева смогут вывозить из Троице-Сергиевой лавры в другие места по согласованию с Третьяковской галереей. Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Она пояснила, что действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность экспонирования иконы в другом месте по согласованию между лаврой и Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры РФ.

Также ее могут перемещать в реставрационные центры при необходимости ее консервации или реставрации.

«Троица» была доставлена в лавру из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, образ установили в иконостасе Троицкого собора. Позднее ТАСС сообщил, что икону установили в новую киот-капсулу повышенной надежности, произведенную по спецзаказу в Германии.

В июле 2023 года Третьяковская галерея передала икону Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. В ноябре сообщалось, что в ее состоянии не обнаружено деструктивных изменений.

Ранее москвичка украла икону из храма в центре столицы.