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Поддержавшему СВО певцу Лаланну вручили портрет Путина во Франции: «Незаменим для мира»

Французский певец Франсис Лаланн назвал Путина незаменимым для мира человеком
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AmbRusFrance/X

Посол РФ во Франции Алексей Мешков подарил французскому певцу Франсису Лаланну, работающему в жанре шансон, портрет Владимира Путина с подписью лидера России. Об этом сказано в аккаунте отечественного посольства во Франции в соцсети X.

Мешков принял Лаланна в своей парижской резиденции 16 июня 2025 года. Он поблагодарил французского культурного деятеля, который только вернулся из РФ, за активную гражданскую позицию и доброжелательность к России.

Лаланн, в свою очередь, признался, что испытывает огромное уважение к лидеру России. Он назвал Путина человеком, который «лучше всех защищает человеческие и христианские ценности».

«Я испытываю глубокое восхищение этим человеком, который, на мой взгляд, является не только незаменимым для России, но и незаменимым для современного мира», — передает слова артиста ТАСС.

Также певец понадеялся, что другие страны «будут черпать вдохновение» от действий России, которая, как он считает, работает «работает на долгосрочную перспективу».

Еще в мае французский певец, актер и публицист Французский певец, актер и публицист Франсис Лаланн заявлял, что готов спеть для российских солдат в зоне СВО. Позднее стало известно о визите артиста в Россию ради того, чтобы записать гимн дружбы «Моя Россия» вместе с певицей Еленой Максимовой на русском языке.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун раскрыл свое отношение к фильму о Путине 2017 года.

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