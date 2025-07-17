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Солист группы «Корни» рассказал, какими льготами для многодетных он пользуется

Певец Бердников признался, что пользуется скидкой на оплату ЖКУ для многодетных
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Global Look Press

Российский певец, многодетный отец Александр Бердников признался, что получает скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг благодаря своему статусу. Об этом он рассказал НСН.

По его словам, на одну из его машин также действуют бесплатная парковка и освобождение от налога. Кроме того, его семья может бесплатно посещать музеи, зоопарки и другие культурные мероприятия, а также получает выплату по многодетности.

«Это действительно помогает, за это хочется сказать спасибо. Было бы здорово, если бы люди могли всю информацию о льготах получать в одном месте. Когда у человека больше трех детей, его могут оштрафовать, если на заднем сидении четверо пассажиров. Эту проблему хотелось бы как-то решать», — отметил Бердников.

В 2024 году солист группы «Корни» Александр Бердников рассказал о своей свадьбе. По словам Бердникова, он встретил будущую супругу Ольгу в Ростове-на-Дону в компании общих друзей, влюбленные не могли часто общаться из-за гастролей звезды. Тогда Бердников решил второй раз приехать в город и сделать избраннице предложение. Артист отметил, что свадьбу сыграл в цыганском стиле.

Ранее в России призвали дать многодетным право выбирать между бесплатной землей и 1 млн рублей.

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