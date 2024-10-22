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Солист группы «Корни» сыграл цыганскую свадьбу

Солист группы «Корни» Бердников рассказал, что сыграл свадьбу в цыганском стиле

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Global Look Press

Солисты популярной в 2000-е группы «Корни» Алексей Кабанов и Александр Бердников рассказали о своих свадьбах. Воспоминаниями они поделились в программе «Пятого канала» «Фирменный рецепт с Емельяненко».

По словам Бердникова, он встретил будущую супругу Ольгу в Ростове-на-Дону в компании общих друзей, влюбленные не могли часто общаться из-за гастролей звезды. Тогда Бердников решил второй раз приехать в город и сделать избраннице предложение.

«И тогда мы уже точно все обговорили. И через два месяца у нас уже была свадьба в Москве», — сказал он.

Артист отметил, что свадьбу сыграл в цыганском стиле.

«Отличается она тем, что если на цыганской свадьбе 60 человек, то это на нее никто не пришел», — сказал музыкант.

Кабанов, в свою очередь, для предложения руки и сердца пригласил избранницу Розалию в ресторан и вышел петь песни «Корней», чтобы со сцены подарить кольцо.

«Пригласил ее, но произошла заминка. Не мог кольцо найти. Мне подают коробочку, а она пустая. Пока кольцо несли, оно куда-то упало», — говорит певец.

В итоге украшение нашли, девушка выйти замуж согласилась, и свадьба проходила в армянском стиле.

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