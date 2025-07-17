Конвоира из «Морских дьяволов» задержали за угон автомобиля у столичной воспитательницы

Актера Максима Архипова, сыгравшего конроира в сериале «Морские дьяволы», задержали в Москве по обвинению в угоне кроссовера Toyota RAV4. Об этом сообщает Mash.

Инцидент, отмечает Telegram-канал, произошел во дворе поселения Внуковское. Воспитательница детского сада подала заявление о краже автомобиля восемь месяцев назад, но предполагаемого грабителя — Максима Архипова — полицейские нашли только сейчас. Против актера возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Mash отмечает, что 31-летний Архипов «жил на гроши» и подрабатывал грузчиком, поскольку разругался с большинством продюсеров. Также мужчина включен в черный список всех компаний, занимающихся краткосрочной арендой автомобилей, из-за постоянных нарушений ПДД и грубости.

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