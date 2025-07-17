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Психолог назвала ошибку, которую совершила Кудрявцева в браке: «Нарушает границы вместо спасения»

Психолог Куклина: Кудрявцева взяла на себя роль матери в браке с молодым мужем
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@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Психолог Ксения Куклина назвала в беседе с Woman.ru отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова «наглядной иллюстрацией» динамики возрастных отношений, где романтические ожидания сталкиваются с реальностью.

13 июля Кудрявцева написала в соцсетях, что устала бороться с зависимостью Макарова, который младше нее на 16 лет. Телеведущая призналась, что многие годы «спасала» и лечила супруга: отправляла его по врачам, в рехабы и на кодировки, но тщетно. Позднее Кудрявцева вновь «вернулась» к мужу и ответила тем, кто осуждает ее за «терпение» и призывает развестись, фразой: «Нет идеальных историй».

«Женщина, выбирая партнера значительно моложе себя, часто неосознанно принимает на себя не только роль супруги, но и матери. А мужчина в такой паре, особенно если он эмоционально незрел, продолжает жить в парадигме подростка», — заявила Куклина.

По словам эксперта, попыткой спасти партнера Кудрявцева демонстрирует поведение созависимого человека — пытается помочь Макарову, у которого нет внутренней мотивации и желания бороться.

«Она пытается спасать, но помощь не нужна? И в итоге вместо спасения нарушает чужие границы. Вместо бесконечных попыток ''исправить'' партнера полезнее спросить: а что эти отношения дают мне? Если в них больше боли, чем радости, возможно, стоит пересмотреть их целесообразность», — заявила эксперт.

Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым с 2013 года. В 2018 году звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

Ранее стала известна реакция дочери Анастасии Заворотнюк на ремейк «Моей прекрасной няни».

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