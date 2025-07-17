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Стала известна реакция дочери Анастасии Заворотнюк на ремейк «Моей прекрасной няни»

Дочь Заворотнюк Анна: с удовольствием посмотрю ремейк «Моей прекрасной няни»
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Владимир Мышкин/Global Look Press

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что планирует посмотреть ремейк культового шоу «Моя прекрасная няня», где главную роль исполняла ее мать, под названием «Няня Оксана».Слова блогерши передает «СтарХит».

«Это классно. Посмотрю с удовольствием!» — заявила Анна.

Ремейк «Моей прекрасной няни» под названием «Няня Оксана» появится на экранах в сентябре 2025 года. Главные роли в сериале сыграют ведущая шоу «Натальная карта», юмористка и астролог Олеся Иванченко и актер Виктор Хориняк, наиболее известный по трилогии «Последний богатырь».

До этого актер Борис Смолкин, который играл дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне», объяснил выход ремейка скудостью мысли. В то же время его коллега Ольга Прокофьева (она же — Жанна Аркадьевна в сериале) выразила надежду, что молодое поколение «подсядет на новую добрую историю».

Сериал «Моя прекрасная няня», адаптация американского проекта «Няня», выходил на российском телевидении в 2004-2009 годах и стал одним из культовых отечественных ситкомов нулевых.

Ранее российский голос «Гарри Поттера» отказался от озвучки сериала-ремейка.

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