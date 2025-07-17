«Даже оригинал не смотрел»: российский голос «Гарри Поттера» отказался от озвучки сериала-ремейка

Озвучивавший «Гарри Поттера» актер Андреев заявил, что не станет работать в сериале-ремейке

Актер Вадим Андреев, который озвучивал Златопуста Локонса, Корнелиуса Фаджа и Гаррика Олливандера в российской версии оригинальной серии фильмов о «Гарри Поттере», признался, что до сих пор не посмотрел сагу по книгам Джоан Роулинг.

«Я, честно говоря, не смотрел «Гарри Поттера», не слежу за этим. Я его озвучивал 100 лет назад и не смотрел. И даже не собирался смотреть», — признался Андреев.

Он также добавил, что не согласился бы дублировать персонажей предстоящего сериала по «Гарри Поттеру», поступи ему такое предложение.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

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Ранее озвучивавший «Поттера» актер Клюквин заявил, что сериал-ремейк понравится только фанатам TikTok.