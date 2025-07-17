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Дмитрий Маликов показал, как изменился за 30 лет: «Что внутри, то и снаружи»

Певец Дмитрий Маликов показал, что мало изменился во внешности за 30 лет
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dmitriy_malikov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дмитрий Маликов поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) своими фотографиями, сделанными с разницей в 30 лет, но на которых едва уловимы изменения во внешности артиста.

Один из кадров, уточнил Маликов, взят из клипа «Выпью до дна» 1995 года, а второй — его нового музыкального ролика «Вне времени».

«Люди с чистой, светлой душой и добрым сердцем не меняются с годами»; «Ты все такой же»; «Похоже, вы выпили до дна эликсир молодости»; «Дмитрий, генетика у вас с сестрой потрясающая. Ну и что внутри, то и снаружи», — написали фанаты под постом артиста.

В ноябре 2024 года врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объясняла, что секрет моложавого вида певца Дмитрия Маликова заключается в «офигенной генетике». Также специалист уверяла, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Она подчеркивала, что артист не прибегал к помощи пластических хирургов ради сохранения молодости.

Кроме того, эксперт предполагала, исполнитель не пользуется суперглубоким уходом, а просто ежедневно следит за собой, иногда обращаясь за помощью к массажисту лица.

Ранее «оживший» после травмы Киркоров обратился со сцены к Алле Пугачевой.

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