Певцов заявил об утрате ценности западных премий

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил в беседе с ТАСС, что стоит создать свои аналоги основных зарубежных премий в России.

По мнению Певцова, сейчас зарубежные премии утратили какую-либо ценность, хотя в прошлом Россия на них равнялась. Как считает артист, в современных реалиях необходимо формировать собственную систему ценностей. К примеру, семья, любовь к Родине и теплые человеческие взаимоотношения.

«А главное — стоит помнить о том, что Родину надо любить бесплатно», — заявил депутат.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman.

На первое «Интервидение» приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Ранее Шаляпин выступил против участия Shaman в «Интервидении».