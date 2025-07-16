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Фриске выписали из больницы: «Я на свободе»

Блогерша Наталья Фриске сообщила, что ее выписали из больницы
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Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что ее выписали из больницы.

«Привет. Я на свободе, ребята», — заявила блогерша.

Фриске опубликовала фото с отцом Владимиром Копыловым, который ее забрал из клиники. По словам девушки, она никогда не лежала так долго в больнице. Она порадовалась, что ее выписали. Как уточнила блогерша, она не была морально готова лежать в медицинском учреждении такой долгий срок.

Фриске также опубликовала видео, как ее встречает трехлетняя дочь Луна после долгой разлуки. Блогерша добавила, что теперь ходит в больницу на перевязки.

«Уже прям родные стены. Приехала на перевязку и чуть не расплакалась. Все девочки-медсестры встретили так тепло», — поделилась Фриске.

В начале июля Фриске экстренно прооперировали из-за абсцесса — у нее загноились лимфоузлы. Блогерша жаловалась, что ей тяжело находиться одной в больнице. Она хотела, чтобы ее поскорее выписали. Врачи запретили ей греться на солнце, купаться и заниматься спортом в минимум месяц после операции.

Ранее Фриске рассказала, как ушла от мужа.

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