Юрия Лозу обманул мошенник

Певец Юрий Лоза сообщил в Telegram-канале, что стал жертвой мошенников.

Лоза объяснил, что купил себе iPhone, поэтому решил приобрести к нему оригинальные беспроводные наушники. Артиста заинтересовало, что у варианта от Apple, по словам его приятеля, лучше работает микрофон. В итоге музыкант решил купить гарнитуру с сайта объявлений.

«Человек божился, что все оригинальное, просто не подошли. На следующий день заскочил к моему спецу, который их протестировал и сказал, что действительно все оригинальное, кроме самих наушников, эти – дешевая китайская подделка. Я попытался связаться с продавцом, но этот гаденыш как в воду канул», — поделился певец.

Лоза уточнил, что не собирается писать на мошенника заявление в полицию. Однако он рассказал, как и где проходила сделка, для того, чтобы его поклонники не столкнулись с тем же злоумышленником.

В мае Лоза заявил, что ему не предлагали спеть на концерте в честь дня Победы в Великой Отечественной войне. Он также опроверг, что отказался выступать бесплатно на 9 Мая. По его мнению, руководство одного из крупных каналов ненавидит его и постоянно пытается унизить.

Ранее Юрий Лоза не увидел плагиата мелодии в «Игре в кальмара».