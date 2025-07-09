Лоза о возможном плагиате мелодии в «Игре в кальмара»: «Разная гармония»

Певец Юрий Лоза не увидел плагиата мелодии в «Игре в кальмара»

Певец Юрий Лоза не заметил схожести между композициями из «Игры в кальмара» и песней Микаэла Таривердиева из «17 мгновений весны». Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Ничего общего. Разные интервалы, разная гармония», — поделился своим мнением певец.

До этого актер Оскар Кучера также не увидел плагиата песни Таривердиева в «Игре в кальмара».

Кучера допустил, что некоторые моменты в мелодиях могут перекликаться, однако, по мнению актера, данный случай не может считаться плагиатом.

1 июля пиарщик Дмитрий Скрипниченко заявлял, что вместе с адвокатом подаст иск в суд на стриминговый сервис Netflix. По словам москвича, он увидел сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона с известной композицией из советского фильма «17 мгновений весны» 1973 года Микаэла Таривердиева. Как уточнил основатель PR-агентства, эксперты проанализировали эпизод и подготовили документы для подачи обращения.

Ранее юристы оценили последствия иска россиянина к Netflix из-за «Игры в кальмара».