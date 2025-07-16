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Деревянко о работе с Гузеевой: «Если ты не симпатичен, будь проклят»

Сериал «Три сестры» с закрутившими роман Гузеевой и Деревянко выйдет 1 августа
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KION

Премьера сериала «Три сестры» с закрутившими роман Павлом Деревянко и актрисой Ларисой Гузеевой выйдет 1 августа в онлайн-кинотеатр KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сюжет «Трех сестер» расскажет о трех родственницах — Ире, Оле и Маше, — которые давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. При переезде девушки рассчитывали на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Гузеева), но у той оказались другие планы на жизнь — роман с массажистом, который на 20 лет моложе нее.

«Мы не то чтобы смеемся над разницей в возрасте партнеров — мы иронизируем над этим. Ну и, конечно, каждый интересующийся найдет некоторые рассуждения и мысли об этом. <…> Возлюбленного Ларисы Гузеевой играть хорошо, если она к тебе с симпатией относится. Мне в этом смысле повезло, но если ты не симпатичен, то будь ты проклят», — поделился Деревянко.

Трех сестер в сериале сыграли Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман, а бойфренда матери — Павел Деревянко. Также в шоу снялась Алиса Юнусова — дочка рэпера Тимати и Алены Шишковой.

Режиссером сериала выступила Маруся Трубникова, известная по проектам «Беспринципные» и «Топи». Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а затем в эфире телеканала ТНТ.

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