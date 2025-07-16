В Крыму ограбили заброшенную дачу Софии Ротару: «Вынесли все ценное»

Дачу певицы Софии Ротару в Крыму ограбили ночью несколько месяцев назад, вынеся оттуда «все ценное». Об этом сообщил kp.ru сосед артистки.

Трехэтажная недвижимость Ротару, поясняет kp.ru, расположена в крымском поселке Никита. Площадь дома составляет 400 кв. м, певица приобрела участок в начале 90-х. Издание не исключает, что грабители «охотились за коллекцией эксклюзивных фарфоровых кукол» артистки стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

В то же время соседи не знают, что именно злоумышленники украли из дома Ротару в Крыму.

«Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели», — заявил инсайдер.

Сейчас, уточнили местные жители, участок заброшен, но раз в месяц приезжает садовник, чтобы облагородить сад. До этого за недвижимостью приглядывал дворецкий, который уволился после случая с ограблением. Сосед Ротару раскрыл, что сын певицы Руслан готовится к продаже недвижимости. Он предположил, что дом можно продать за 40 млн рублей.

Также житель деревни Никита вспомнил, как часто встречался с Ротару, когда знаменитость гуляла по поселку.

«Ротару меня, пацана, гоняла палкой. Думала, что я из ее сада персики ворую. Она совсем не такая скромница, как нам показывали по телевизору. В жизни она грозная такая женщина, с характером», — поделился сосед артистки.

Еще, сообщает kp.ru, София Ротару готовит к продаже свой элитный отель «Вилла София» рядом с набережной Ялты. По словам местных жителей, недавно туда приглашали клининговый сервис.

«Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену», — предположил инсайдер.

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