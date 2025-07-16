На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ограбили заброшенную дачу Софии Ротару: «Вынесли все ценное»

«КП»: с дачи Софии Ротару в Крыму могли украсть многомилионную коллекцию кукол
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дачу певицы Софии Ротару в Крыму ограбили ночью несколько месяцев назад, вынеся оттуда «все ценное». Об этом сообщил kp.ru сосед артистки.

Трехэтажная недвижимость Ротару, поясняет kp.ru, расположена в крымском поселке Никита. Площадь дома составляет 400 кв. м, певица приобрела участок в начале 90-х. Издание не исключает, что грабители «охотились за коллекцией эксклюзивных фарфоровых кукол» артистки стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

В то же время соседи не знают, что именно злоумышленники украли из дома Ротару в Крыму.

«Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели», — заявил инсайдер.

Сейчас, уточнили местные жители, участок заброшен, но раз в месяц приезжает садовник, чтобы облагородить сад. До этого за недвижимостью приглядывал дворецкий, который уволился после случая с ограблением. Сосед Ротару раскрыл, что сын певицы Руслан готовится к продаже недвижимости. Он предположил, что дом можно продать за 40 млн рублей.

Также житель деревни Никита вспомнил, как часто встречался с Ротару, когда знаменитость гуляла по поселку.

«Ротару меня, пацана, гоняла палкой. Думала, что я из ее сада персики ворую. Она совсем не такая скромница, как нам показывали по телевизору. В жизни она грозная такая женщина, с характером», — поделился сосед артистки.

Еще, сообщает kp.ru, София Ротару готовит к продаже свой элитный отель «Вилла София» рядом с набережной Ялты. По словам местных жителей, недавно туда приглашали клининговый сервис.

«Видимо, Ротару испугалась, что отель отнимут, и все-таки решила его продать, сбросив цену», — предположил инсайдер.

Ранее сообщалось, что в Баку отказались от российских ведущих после протеста туристов из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами