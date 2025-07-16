Раскрыты детали кончины режиссера Юрия Мороза

Актриса Кожевникова: режиссер Мороз просто уснул, лежа рядом с дочерью и женой

Актриса Екатерина Кожевникова рассказала Super.ru, что режиссера Юрия Мороза не стало в окружении близких людей.

«Юра ушел очень спокойно. С одной стороны лежала Вика, а с другой Даша. Он просто уснул», — поделилась близкая подруга семьи постановщика.

Также Super.ru раскрыло, что на прощании с продюсером «Содержанок» заметили актера Максима Виторгана и артистку Нино Нинидзе. Отпевание режиссера пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

До этого дочь Мороза Дарья признавалась, что отец всегда был центром их семьи. Она вспоминала, что «из каждой его клеточки сочилась любовь». Мороз называла самым главным то, что память об отце «будет жить». Актриса пыталась улыбаться на траурном мероприятии, а ее мачеха — артистка Виктория Исакова — благодарила собравшихся за то, что они «не льют слезы и не устраивают истерики».

Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Ранее стало известно, какую мечту Юрий Мороз не успел осуществить.