Дочь Юрия Мороза выступила на прощании: «В нашей семье центром был папа»

Актриса Дарья Мороз, старшая дочь Юрия Мороза, выступила с трогательной речью на прощании с отцом. Ее слова передает «СтарХит».

«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела», — заявила артистка.

Мороз назвала самым главным то, что память об отце «будет жить». Как сообщает СМИ, актриса пыталась улыбаться на траурном мероприятии, а ее мачеха — артистка Виктория Исакова — благодарила собравшихся за то, что они «не льют слезы и не устраивают истерики».

«Давайте простимся легко и светло. Так, как Юра жил. Все самое страшное уже случилось», — отмечала она.

Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

На счету Мороза такие знаменитые проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Точка», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река» и «Содержанки». Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».

Ранее cтало известно, какую мечту Юрий Мороз не успел осуществить.