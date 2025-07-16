В России призвали провести «углубленную проверку» заработка Виктории Бони: «Есть основания ФНС»

Федеральную налоговую службу России (ФНС России) призвали провести «углубленную проверку» в отношении блогерши Виктории Бони, поскольку ее «роскошная жизнь вызывает вопросы». Об этом сообщил «Абзацу» председатель организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.

По словам Курбакова, ФНС может запросить у Бони информацию о доходах, банковских операциях, сделках с имуществом и других финансовых операциях. Общественник обратил внимание на то, что живущая большую часть времени за границей блогерша недавно приобрела новый автомобиль марки Porsche, а также потратила около 20 млн рублей на восхождение на Эверест.

«Учитывая декларируемые суммы расходов, было бы достойным проявлением гражданской позиции Бони направить часть этих средств на поддержку наших бойцов в зоне СВО или на другие социально значимые проекты. Это не только поможет нуждающимся, но и станет примером для подражания и внесет вклад в укрепление патриотического духа в обществе», — уточнил общественник.

Курбаков уверен, что ФНС «имеет все основания» для того, чтобы заинтересоваться деятельностью Бони.

«Существенное расхождение между декларируемыми доходами и фактическими расходами является поводом для проведения углубленной проверки», — подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски. На суде интересы знаменитости представлял адвокат Алексей Лунев.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) выступит на дне рождения пса почти за 18,5 млн рублей.