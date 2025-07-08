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Легендарная картина русского художника вернулась в Третьяковскую галерею

В Третьяковскую галерею вернулась картина Васнецова «Богатыри»
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Павел Бедняков/РИА Новости

Картина «Богатыри» и другие работы русского художника Виктора Васнецова вернулись в Третьяковскую галерею после гастролей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«После долгих «гастролей» на свое историческое место вернулся один из символов галереи — эпическое полотно «Богатыри»», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что несколько дней картина будет «приспосабливаться» к климатическим условиям.

Также на свои привычные места вернулись другие шедевры из коллекции Третьяковки: «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке», «После побоища Игоря Святославича с половцами».

В пресс-службе добавили, что увидеть «Богатырей» и другие полотна Васнецова можно будет с 11 июля.

Во вторник сообщалось, что во Франции открылась выставка «Александр Головин, волшебник императорских театров». Творчество Головина представил Бахрушинский театральный музей. Выставка этого российского художника вошла в программу Авиньонского театрального фестиваля.

Ранее в России создали робота-художника, копирующего полотна великих живописцев.

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