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Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей российского города

Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Известного по программе «Умницы и умники» телеведущего и профессора МГИМО Юрия Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка. Об этом пишет «Ридус».

В соцсетях распространилось видео, на котором телеведущий нелицеприятно высказался о жителях этого города.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то все равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские», — говорит он на видео.

На представленных кадрах человек, похожий на Вяземского, также говорит, что хотел бы «вернуть Липецк в родную Тамбовскую губернию».

Вяземский заявил изданию, что никогда не говорил этих слов. Телеведущий предположил, что видеоролик является фейком.

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