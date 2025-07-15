Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей российского города

Известного по программе «Умницы и умники» телеведущего и профессора МГИМО Юрия Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка. Об этом пишет «Ридус».

В соцсетях распространилось видео, на котором телеведущий нелицеприятно высказался о жителях этого города.

«Если ты дурак, живи в Липецке… Ой, что-то я не то сказал, простите... Мне как-то все равно, что в Липецке об этом подумают. Важно, чтобы меня любили тамбовские», — говорит он на видео.

На представленных кадрах человек, похожий на Вяземского, также говорит, что хотел бы «вернуть Липецк в родную Тамбовскую губернию».

Вяземский заявил изданию, что никогда не говорил этих слов. Телеведущий предположил, что видеоролик является фейком.

Недавно в Иркутске задержали блогершу, которая оскорбляла российских военных, участвующих в СВО. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать полицейских, утверждая, что сломан замок.

Ранее на Алтае пожаловались на кондуктора в футболке «Привет, уроды».