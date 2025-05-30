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«Привет, уроды»: кондуктор автобуса оскорбила россиян футболкой

На Алтае пожаловались на кондуктора в футболке «Привет, уроды»
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Telegram-канал Республика Алтай в Telegram

Жителей Горно-Алтайска возмутила кондуктор автобуса, которая надела на себя футболку с надписью «Привет, уроды». Об этом сообщает Telegram-канал «Республика Алтай».

«Оригинально... Приветствие пассажирам от кондуктора автобуса №100 <...> Прислал подписчик. На замечания еще и огрызалась, говорит», — говорится в публикации.

Информация о поведении кондуктора дошла министерства транспорта республики Алтай. По данным издания «Подъем», женщина работала на замене, ее отстранили от работы.

До этого в Астрахани пассажир автобуса начал трясти женщину-кондуктора за шею, не желая оплачивать проезд.

На опубликованных кадрах видно, что высокий мужчина плотного телосложения подошел к кондуктору и притянул ее к себе, схватив за форменную жилетку. Затем он схватил женщину за шею и начал трясти, толкнул и ударил. Утверждается, что нарушитель покинул салон только после того, как пассажиры пригрозили вызвать полицию.

Ранее стало известно, что у водителя автобуса, который попал в ДТП на трассе М-12, не было прав.

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