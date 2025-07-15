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Прилепин об уголовном деле Кехмана: «Это нас самих унижает»

Писатель Прилепин назвал неправильным обсуждение уголовного дела Кехмана
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин на пресс-конференции, посвященной его 50-летию, возмутился обсуждению уголовного дела директора МХАТа имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Прилепин заявил, что большинству журналистов в России неинтересна культурная жизнь. Он считает, что обсуждения таких экономических или политических скандалов отвлекают от разговоров о главном. А именно, как пояснил публицист, культуры.

«Вот вы просто подумайте на минуту. Перенеситесь в 1921 год. Вот есть Мейерхольд, есть Есенин. Они ставят «Пугачева». Это то, что осталось от того времени на 100 лет вперед! И останется навсегда! А было ли уголовное дело у Есенина или Мейерхольда – а оно было и у того, и другого – это исчезает! Это все минутное. Это неважно!» — отметил публицист.

Прилепин заявил, что на него наводит тоску современная журналистика. Его возмущает, что тему культуры начали постепенно «сгонять» криминал, спорт и скандалы.
«Это неправильно. Это, на самом деле, самих нас унижает», — заявил писатель.

9 июля в здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски. По информации СМИ, они связаны с делом о растрате или присвоении средств в особо крупном размере. Что известно о ситуации и кто такой Владимир Кехман — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Прилепин вспомнил, как чуть не уволил сотрудников из-за дня рождения.

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